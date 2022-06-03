Донецк, 3 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Пантелеймоновка. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В представительстве рассказали, что в 10:05 украинские боевики нанесли удар по населённому пункту Пантелеймоновка. С позиций в посёлке Новгородское было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые формирования Украины открыли огонь по городу Горловка в Донецкой Народной Республике.