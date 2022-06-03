* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 10:58 — REGNUM В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили портных, что им впредь запрещается работать.

Швея за швейным оборудованием Александр Погожев © ИА REGNUM

По сообщению информационного агентства «Шафакна», пятеро вооружённых сотрудников министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока обошли женские ателье в многолюдных районах города и заявили их сотрудникам: «Ваша работа богопротивна».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали портным и швеям прекратить работу и закрыть свои магазины и ателье.

Этот шаг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринят на фоне того, что в Герате уже много лет работают сотни женских ателье и швейных мастерских.