* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 3 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили портных, что им впредь запрещается работать.

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейным оборудованием

По сообщению информационного агентства «Шафакна», пятеро вооружённых сотрудников министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока обошли женские ателье в многолюдных районах города и заявили их сотрудникам: «Ваша работа богопротивна».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали портным и швеям прекратить работу и закрыть свои магазины и ателье.

Этот шаг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринят на фоне того, что в Герате уже много лет работают сотни женских ателье и швейных мастерских.