Уфа, 3 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поощрил почетными грамотами и благодарностями медиков Башкирии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Министерство здравоохранения Кемеровской области Кузбасские медики

Так, за высокий профессионализм и заслуги в организации и оказании медпомощи в период пандемии коронавируса Почетной грамотой президента Росси награждены:

Врач городской клинической больницы N 1 г. Стерлитамака Денисова Юлия Владимировна, врач Учалинской центральной городской больницы Марбиева Фаниля Марсовна, врач Туймазинской центральной районной больницы Мухаметьянов Ирек Хусаинович, врач Республиканской клинической инфекционной больницы Файрушина Альфия Габдулловна, врач городской больницы г. Кумертау Хасанов Марат Шаукатович, заместитель главного врача городской клинической больницы Демского района г. Уфы Чакрян Сергей Арутюнович, врач Республиканской клинической больницы N 2 Юмагужина Лилия Ахатовна, заведующая отделением филиала Республиканской клинической инфекционной больницы Клинико-диагностического инфекционного центра в селе Зубово Юсупова Залифа Мухамматовна.

Благодарность президента России объявлена: врачу городской клинической больницы Демского района г. Уфы Филипповой Зифе Рызвановне, старшей медицинской сестре Учалинской центральной городской больницы Хилажевой Резеде Зульфаровне, заведующему отделением филиала Республиканской клинической инфекционной больницы Клинико-диагностического инфекционного центра в селе Зубово Хисамиеву Флориду Рафаэлевичу.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента России награждена заместитель министра здравоохранения Башкирии Еникеева Динара Раисовна.