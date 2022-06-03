Набережные Челны, Татарстан, 3 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Набережных Челнах ликвидировали открытое горение на складе с резиновыми изделиями. Об этом 3 июня сообщает ГУ МЧС России по РТ.

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«В 09:59 открытое горение на складе ликвидировано. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, информация о пожаре в складском помещении поступила в экстренные службы 3 июня в 03:39 (мск). Установлено, что горели отходы резинотехнических изделий, пластика на открытой площадке с переходом огня на рядом стоящее складское помещение. Осложняло тушение высокая пожарная загрузка здания.

В 08:00 пожар на открытой площадке локализовали на площади 800 кв. метров.

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