Молдавия, , 10:56 — REGNUM Ожидаемая в этом году в Молдавии засуха приведёт к тому, что урожай будет на треть меньше, чем годом ранее. Об этом в эфире телеканала Jurnal TV заявил министр сельского хозяйства Виорел Герчиу.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прогноз на этот год, несмотря на то, что сельскохозяйственный сектор прямо зависит от климатических условий, заключается в том, что у нас урожай пшеницы будет на 30% меньше, чем в прошлом году», — сказал Герчиу.

Он подчеркнул, что это позволит обеспечить внутренне потребление страны. Кроме того, ещё 200 — 300 тыс. тонн останется на экспорт. Министр также сообщил, что правительство поддерживает мелких фермеров. В этом году им компенсировали 30% акциза на топливо.

Стоит отметить, что в Молдавии с 1 марта ввели запрет на экспорт пшеницы, кукурузы и сахара, из-за чего фермеры лишились части дохода. С учетом подорожания топлива и удобрений, урожай этого года может оказаться значительно хуже, чем в прошлом году.

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