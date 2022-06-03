Молдавия, 3 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Ожидаемая в этом году в Молдавии засуха приведёт к тому, что урожай будет на треть меньше, чем годом ранее. Об этом в эфире телеканала Jurnal TV заявил министр сельского хозяйства Виорел Герчиу.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

«Прогноз на этот год, несмотря на то, что сельскохозяйственный сектор прямо зависит от климатических условий, заключается в том, что у нас урожай пшеницы будет на 30% меньше, чем в прошлом году», — сказал Герчиу.

Он подчеркнул, что это позволит обеспечить внутренне потребление страны. Кроме того, ещё 200 — 300 тыс. тонн останется на экспорт. Министр также сообщил, что правительство поддерживает мелких фермеров. В этом году им компенсировали 30% акциза на топливо.

Стоит отметить, что в Молдавии с 1 марта ввели запрет на экспорт пшеницы, кукурузы и сахара, из-за чего фермеры лишились части дохода. С учетом подорожания топлива и удобрений, урожай этого года может оказаться значительно хуже, чем в прошлом году.