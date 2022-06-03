Симферополь, 3 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Ещё 11 крымчан попали в больницы с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликовал 3 июня региональный оперативный штаб. Накануне, 2 июня, сообщалось о госпитализации 12 человек.

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За сутки в Крыму подтвердилось 45 новых случаев заражения коронавирусом, на два больше, чем сутками ранее Выздоровели после COVID-19 ещё 42 крымчанина. Подтверждена смерть двух ковид-пациентов.

На территории Крыма официально подтверждено 183 170 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением за весь период пандемии 175 935 человек. Ковид-стационары приняли 58 867 пациентов. Скончались 5 291 человек.