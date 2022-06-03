Санкт-Петербург,
3 июня 2022, 12:39 — REGNUM На «Сибур Арене» Санкт-Петербурга прошёл шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между баскетбольными командами «Зенит» и ЦСКА. Матч завершился со счётом 82:63 в пользу петербуржцев.
Василий Герелло перед началом матча финала Единой лиги ВТБ по баскетболу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Розенбаум на матче финала Единой лиги ВТБ по баскетболу
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Зенит» выиграл шестой матч серии против ЦСКА, таким образом счёт в серии сравнялся до 3-3. Самым результативным игроком встречи был признан форвард «Зенита» Джордан Мики — он набрал 17 очков.
«Создали необходимое преимущество и в итоге добились победы. Атмосфера в этой серии если не выше, то точно на уровне лучших серий Евролиги, в которых я участвовал. У меня сейчас много звонков и сообщений из Европы, в том числе звонят другие тренеры, они смотрят за этой серией и говорят, что это что-то невероятное», — отметил главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль.
Решающий седьмой матч финальной серии Единой Лиги ВТБ пройдет 5 июня в ДС «Мегаспорт» (Москва).
Игрок ПБК Зенит Эрик Бакнер и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Сергей Карасаев и игрок ПБК ЦСКА Никита Курбанов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фанат ПБК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Семен Антонов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Розенбаум на матче финала Единой лиги ВТБ по баскетболу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игроки ПБК ЦСКА Алексей Швед и Семен Антонов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед и игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Билли Бэрон
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Мики
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Андрей Зубков радуется победе в матче
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд радуется победе в матче
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Зенит» — ЦСКА: 82-63 (+19)
З: Лойд (9 +9 передач), Бакнер (2), Карасёв (9), Мики (17 + 6 подборов), Картер (6) — старт; Фридзон (6), Пойтресс (8 + 8 подборов), Бэрон (11), Захаров (6), Зубков (3), Моня (1), Вяльцев (не выходил).
Ц: Уэйр (9), Милутинов (14 + 8 подборов), Антонов (10), Швед (14 + 6 подборов + 5 передач), Курбанов (3 подбора) — старт; Колесников (не выходил), Хоменко (отыграл 2 минуты), Фримен (5), Ухов (2), Клайберн (9), Лопатин (отыграл 2 минуты), Жеребко (1 подбор).