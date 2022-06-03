3 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM На «Сибур Арене» Санкт-Петербурга прошёл шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между баскетбольными командами «Зенит» и ЦСКА. Матч завершился со счётом 82:63 в пользу петербуржцев.

Василий Герелло перед началом матча финала Единой лиги ВТБ по баскетболу Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Розенбаум на матче финала Единой лиги ВТБ по баскетболу Дарья Драй © ИА REGNUM

«Зенит» выиграл шестой матч серии против ЦСКА, таким образом счёт в серии сравнялся до 3-3. Самым результативным игроком встречи был признан форвард «Зенита» Джордан Мики — он набрал 17 очков.

«Создали необходимое преимущество и в итоге добились победы. Атмосфера в этой серии если не выше, то точно на уровне лучших серий Евролиги, в которых я участвовал. У меня сейчас много звонков и сообщений из Европы, в том числе звонят другие тренеры, они смотрят за этой серией и говорят, что это что-то невероятное», — отметил главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль.

Решающий седьмой матч финальной серии Единой Лиги ВТБ пройдет 5 июня в ДС «Мегаспорт» (Москва).

Игрок ПБК Зенит Эрик Бакнер и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Сергей Карасаев и игрок ПБК ЦСКА Никита Курбанов Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль Дарья Драй © ИА REGNUM

Фанат ПБК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Мики Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Семен Антонов Дарья Драй © ИА REGNUM

Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис Дарья Драй © ИА REGNUM

Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Розенбаум на матче финала Единой лиги ВТБ по баскетболу Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис Дарья Драй © ИА REGNUM

Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Никола Милутинов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Мики Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Мики Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс и игроки ПБК ЦСКА Алексей Швед и Семен Антонов Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед и игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Мики Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Билли Бэрон Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ПБК Зенит Хавьер Паскуаль Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд Дарья Драй © ИА REGNUM

Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Шестой матч финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между ПБК Зенит и ПБК ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Мики Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ПБК Зенит Джордан Мики Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Алекс Пойтресс Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Андрей Зубков радуется победе в матче Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ПБК Зенит Джордан Лойд радуется победе в матче Дарья Драй © ИА REGNUM

«Зенит» — ЦСКА: 82-63 (+19)

З: Лойд (9 +9 передач), Бакнер (2), Карасёв (9), Мики (17 + 6 подборов), Картер (6) — старт; Фридзон (6), Пойтресс (8 + 8 подборов), Бэрон (11), Захаров (6), Зубков (3), Моня (1), Вяльцев (не выходил).

Ц: Уэйр (9), Милутинов (14 + 8 подборов), Антонов (10), Швед (14 + 6 подборов + 5 передач), Курбанов (3 подбора) — старт; Колесников (не выходил), Хоменко (отыграл 2 минуты), Фримен (5), Ухов (2), Клайберн (9), Лопатин (отыграл 2 минуты), Жеребко (1 подбор).