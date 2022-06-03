Москва, , 10:55 — REGNUM Более 120 человек спасены из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Об этом 3 июня сообщает телеграм-канал «Readovka».

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Поиск людей, которые могли быть заблокированы в здании продолжается до сих пор.

В сообщении также приводится заявление прокуратуры Москвы, в котором надзорное ведомство обещает провести проверку по факту случившегося и дать оценку исполнению требований законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

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