Москва, 3 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Более 120 человек спасены из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Об этом 3 июня сообщает телеграм-канал «Readovka».

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Поиск людей, которые могли быть заблокированы в здании продолжается до сих пор.

В сообщении также приводится заявление прокуратуры Москвы, в котором надзорное ведомство обещает провести проверку по факту случившегося и дать оценку исполнению требований законодательства, в том числе о пожарной безопасности.