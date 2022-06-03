Донецк, , 10:54 — REGNUM Вооружённые формирования Украины открыли огонь по городу Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Удар был нанесён в 10:00 с позиций в населённом пункте Шумы. По посёлку Комарова в Горловке выпущено восемь мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Байрак в Донецкой Народной Республике.