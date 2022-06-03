Кировск, Мурманская область, , 10:54 — REGNUM Посещаемость «Большого Вудъявра» в сезоне 2021-2022 стала рекордной — услугами курорта воспользовались 260 тысяч человек.

В минувшем сезоне гостей на «Большом Вудъявре» было на 7% больше, чем в предыдущем; и в три раза больше, чем десять лет назад. Тогда гостями курорта стали почти 86,5 тысяч любителей горных лыж.

Кроме того, «Большой Вудъявр» установил рекорд по длительности сезона. Он продлился 205 дней и стал самым продолжительным среди сопоставимых по высотам популярных российских и европейских курортов. Первые тестовые спуски персонала курорта и опытных райдеров состоялись в первой декаде ноября. Завершился сезон 1 июня, когда на широте Кировска уже вторые сутки сиял полярный день. В этот день для его гостей было организовано бесплатное катание, после чего они смогли насладиться праздничным салютом.

В минувший сезон на «Большом Вудъявре» появились две новинки. Летом 2021 года при поддержке Ростуризма и Правительства Мурманской области была запущена система искусственного оснежения трасс северного склона протяженностью 3,5 километра. Она позволила не только исключить вероятность позднего открытия курорта, но и продлила катание. Сезон продолжается в Кировске теперь полноценные восемь месяцев вместо 5,5 ранее.

Помимо этого, в день открытия сезона гостям был представлен панорамный комплекс «Плато» (включает в себя кафе, бар и ресторан). Он расположился на вершине Северного склона горы Айкуайвенчорр, в месте соединения двух канатных дорог. Это уникальное, самое высокогорное на Северо-Западе России архитектурное сооружение. Пятиэтажное здание из стекла и бетона, которое будто парит в воздухе, расположено на высоте 820 метров. Из пятиметровых панорамных окон посетителям открывается завораживающий вид на склоны Хибин, озера и расположившийся у подножия гор уютный Кировск. Единовременно заведение может обслуживать до 300 посетителей. За сезон высокогорный ресторан посетили более 54 тысяч человек. И летом «Плато» не закрывается и по-прежнему ждёт гостей.

Немало ярких впечатлений гостям «БигВуда» подарили и вечерние катания, которые курорт впервые открыл минувшей весной. А также прогулки на ратраках, которые наряду с канатной дорогой доставляли посетителей в «Плато».

Короткое межсезонье работники курорта планируют использовать для проведения работ по развитию инфраструктуры.

«Нам предстоит провести масштабные работы по монтажу второй линии системы искусственного снегообразования, а также систем освещения на маршрутах 16 и 18, — рассказывает директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Антон Ставенко . — Помимо этого, мы проведем планировочные работы на всех трассах, а также выполним благоустройство территории выката на Северном склоне. Оно затронет парковку, зону апре-ски и центральную площадь курорта».

Общая протяженность трасс «Большого Вудъявра» составляет 30 километров, а общий перепад высот превышает 600 метров. До курорта легко добраться. Аэропорт «Хибины», связанный ежедневными рейсами с Москвой и Петербургом, располагается всего в получасе езды от горнолыжных склонов.

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