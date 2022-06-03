Анкара, 3 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Турции годовая инфляция по итогам мая ускорилась до 73,5% с 69,97% в апреле, сообщает 3 июня Институт статистики страны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкая лира

«Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в мае до 73,50%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост потребительских цен за месяц составил 2,98%.

Напомним, ранее Financial Times отметила, что экономический рост в Турции замедлился в начале 2022 года на фоне неистовой инфляции и слабеющей лиры.

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