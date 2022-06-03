Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Sony официально анонсировала ПК-версию игры «Человек-паук» (Marvel’s Spider-Man) во время презентации State of Play. Об этом 3 июня сообщает журнал PC Gamer.

Видеоигра Marvel’s Spider-Man Скриншот игрового процесса

Компания отметила, что на ПК выйдет ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) «Человека-паука», релиз запланирован на 12 августа 2022 года. Кроме того, ПК-версию также получит игра Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Sony дала понять, что игры выйдут в качестве отдельных продуктов, а не набором.

Напомним, оригинальная Marvel’s Spider-Man вышла на PlayStation 4 7 сентября 2018 года, разработкой игры занималась студия Insomniac Games под руководством Джеймса Кунгура. Релиз Marvel’s Spider-Man: Miles Morales состоялся 12 ноября 2020 года на PlayStation 4 и PlayStation 5, игра поступила в продажу одновременно с новой консолью Sony.

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