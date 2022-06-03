Новосибирск, , 10:55 — REGNUM «За Россию, за мир без нацизма!» — принципиальная позиция новосибирцев с момента начала спецоперации. И она укрепляется с каждым днём. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

Плакаты «Zа Россию» в Новосибирске t. me/alokot

«Я получаю очень эмоциональные письма, обращения от общественных организаций, вижу это отношение на встречах с новосибирцами», — написал Локоть в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что позиция новосибирцев, символика российских подразделений размещена более чем на 100 наружных носителях. Сегодня, 3 июня, плакаты «Zа Россию» появились на видеоэкранах по всему городу.