В Новосибирске на видеоэкранах появились плакаты «Zа Россию»
Новосибирск, 3 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. «За Россию, за мир без нацизма!» — принципиальная позиция новосибирцев с момента начала спецоперации. И она укрепляется с каждым днём. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.
t. me/alokot
Плакаты «Zа Россию» в Новосибирске
«Я получаю очень эмоциональные письма, обращения от общественных организаций, вижу это отношение на встречах с новосибирцами», — написал Локоть в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что позиция новосибирцев, символика российских подразделений размещена более чем на 100 наружных носителях. Сегодня, 3 июня, плакаты «Zа Россию» появились на видеоэкранах по всему городу.