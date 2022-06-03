Вашингтон, 3 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Американская компания Tesla, которая занимается производством электромобилей, вынуждена будет сократить порядка 10% своих сотрудников. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в электронной рассылке персоналу Tesla, выдержки из которого 3 июня публикует агентство Reuters.

Daniel Oberhaus Илон Маск

В сообщении отмечается, что Tesla нужно будет «сократить около 10% сотрудников» и «приостановить прием на работу по всему миру».

«У меня очень плохое предчувствие по поводу экономики», — также указал в своем письме Маск. При этом уточняется, что в Tesla пока никак не прокомментировали это сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня американский предприниматель и основатель Space X Илон Маск высказался на тему поддержки компаниями месяца гордости ЛГБТ.