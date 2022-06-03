Москва, , 10:52 — REGNUM Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал награждение его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом он написал в своём Telegramё-канале.

Сергей Карякин Stefan64

«Спасибо большое! Служу России!» — написал Карякин.

2 июня был опубликован указ, подписанный Владимиром Путиным, о награждении Карякина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии спорта.

Напомним, в 2016 году Карякин участвовал в матче за мировую шахматную корону и уступил чемпиону мира Магнусу Карлсену. В марте 2022 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила гроссмейстера на шесть месяцев за поддержку России.

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