Москва, 3 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал награждение его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом он написал в своём Telegramё-канале.

Stefan64 Сергей Карякин

«Спасибо большое! Служу России!» — написал Карякин.

2 июня был опубликован указ, подписанный Владимиром Путиным, о награждении Карякина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии спорта.

Напомним, в 2016 году Карякин участвовал в матче за мировую шахматную корону и уступил чемпиону мира Магнусу Карлсену. В марте 2022 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила гроссмейстера на шесть месяцев за поддержку России.