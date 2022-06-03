Вашингтон, 3 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Владелец медиа-платформы Hollywood Unlocked Джейсон Ли рассказал, почему его друг, рэпер Канье Уэст (Йе), в последнее время не посещает публичные мероприятия и не общается с поклонниками в своих соцсетях. Интервью с Ли опубликовано на сайте Complex.

Скриншот из интервью для Vogue Канье Уэст (Йе)

«Йе — единственный человек, который контролирует Йе», — говорит Ли, отмечая, что рэпер тяжело переживает развод с моделью Ким Кардашьян. «Он принял решение поставить себя и своих детей на первое место — это впервые. Сейчас его окружают замечательные люди, которые советуют и поддерживают его творческие взгляды», — объяснил журналист.

ИА REGNUM напоминает, что 4 апреля 2022 года западные СМИ сообщили об отказе Канье Уэста от участия в фестивале Coachella. Вместо выступления артист решил «получить помощь» после того, как в соцсетях обвинил свою бывшую жену в плохом воспитании детей, а также угрожал её новому возлюбленному.