Бухарест, , 10:51 — REGNUM Руководство румынского государственного предприятия «Железные дороги Румынии» (CFR) объявило о запуске прямых ежедневных рейсов из столицы страны Бухареста в Стамбул (Турция), а также Варну и Софию (Болгария). Об этом 3 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, составы будут формироваться из вагонов первого и второго класса. Стоимость билета из Бухареста до Стамбула составит в эквиваленте 53,2 евро, до Варны — 22 евро, до Софии — 29,8 евро.

Дата начала указанного регулярного сообщения не уточняется.