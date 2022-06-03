Ярославль, 3 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В марте в Ярославской области выдача потребительских кредитов сократилась на треть по сравнению с февралём. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В связи с временным ростом процентных ставок и более консервативным подходом банков к оценке заемщиков, потребительских кредитов наши жители в марте получили меньше, чем в предыдущих месяцах. Сейчас рынок кредитования в регионе постепенно восстанавливается», — отметил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Всего за первый квартал жителям региона было предоставлено более 30 млрд рублей кредитных средств. Совокупный кредитный портфель ярославцев на 1 апреля составлял 160 млрд рублей.

За прошедший год вклады жителей области выросли на 33 млрд рублей, составив к концу 1 квартала более 260 млрд. В марте наблюдался временный отток денег с вкладов населения, но он оказался небольшим — в 1 квартале объем средств снизился на 1% от общего объёма.