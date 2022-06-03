Якутск, , 10:59 — REGNUM В Якутии обнаружено уникальное шаманское захоронение с предметами якутского быта. Гроб нашли археологи института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», сообщило ЯСИА.

Инструмент шамана

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Предварительно установлено, что якутянин был похоронен в 18 веке. В гробу из массивных досок кроме его частично мумифицированного тела также лежал шаманский кафтан с подвесками из меди и железа. Ноги шамана были укрыты национальной шубой, одежда расшита цветными нитками и украшена аппликацией, бисером, бахромой. Костюм отправлен на реставрацию. В гробу также найдены седло, ремни с железными пряжками, стремена, две сумки и тризна.

«Это действительно уникальная находка, так как из-за изменения климата сохранность предметов из археологических раскопок с каждым годом становится всё хуже. Вероятно, что погребальный комплекс столь хорошо сохранился благодаря сочетанию многих физико-химических факторов и природной среды», — отметила научный сотрудник лаборатории «Человек в Арктике» Александра Прокопьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону археологи нашли крупнейшее захоронение с умершими от чумы XVIII века. Всего обнаружены 25 могил.