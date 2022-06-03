Москва, , 10:48 — REGNUM 24-26 мая в Москве в рамках Программы Дней славянской письменности и культуры в МПГУ состоялась международная научная конференция «Духовно-нравственная основа воспитания и образования русской эмиграции в Маньчжурии». Конференция была направлена на собирание русского мира, на проведение «моста» между людьми, которые являются хранителями традиций и духовного наследия дореволюционной России, и современной молодежью.

Организаторами и модераторами конференции стали С. И. Скороходова, доктор философских наук, профессор МПГУ, и М. П. Таут, доцент ВАК по кафедре управления, действительный член Российского дворянского собрания, репатриантка из Харбина. В конференции приняли участие уроженцы Харбина (в том числе и те, чьи предки участвовали в строительстве КВЖД), ученые и молодежь. С приветственным словом выступили О. В. Щербачев, предводитель Московского дворянского собрания, А. Г. Гачева, специалист по истории русской философии и русскому космизму.

Конференция началась с экскурсии по колокольне в Храме Христа Спасителя. Участники имели возможность ударить в колокол и потренироваться на колокольных тренажёрах в главном православном храме России. С докладом о колокольном звоне и его роли в духовной культуре нашего отечества выступил Р. И. Первозванский, магистрант ИФ МПГУ.

25 мая состоялось первое заседание в КГФ МПГУ, на котором были представлены уникальные документы и фотографии, связанные с жизнью и просвещением представителей русского мира за рубежом. Вступительный доклад С. И. Скороходовой «Харбин как образ града Китежа» был посвящен характеристике основных черт русской духовной культуры, на которой должно строиться будущее национальное просвещение. Утверждалось, что в ее основе — эсхатология жизни и спасения, а не смерти и погибели, ключевые мифологемы — Святая Русь и Китеж; русским присуща способность к духовной регенерации, духовное паломничество в поисках Руси невидимой, сокровенного Божьего Града. По мнению Скороходовой, Харбин стал конкретно-историческим воплощением русского духовного идеала, который оказал влияние на китайскую и отечественную культуры. Она выразила уверенность, что «русский дух» сможет создать новые формы идеального града в условиях ХХI века.

Доклад Н. А. Егоровой, представителя Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына, «Харбинский политехнический институт как духовный очаг русского Харбина», был посвящен выдающимся выпускникам одного из самых престижных вузов современного Китая, у истоков создания которого стояли крупнейшие русские ученые, репатрианты. ХПИ стоит у истока китайского экономического чуда.

Общим содержанием выступлений было раскрытие особенности русского мира в Маньчжурии как заповедного островка русской православной дореволюционной культуры. На эту тему выступили уроженцы Харбина — М. П. Таут, Л. А. Соколова, Е. Г. Кучерова, Н. Н. Лалетина, Г. П. Тополь-Сорокина, Т. П. Верижская. Среди докладчиков в очном формате были Н. С. Кузнецов, сын одного из организаторов Педагогического института в Харбине, ставший его ректором с 1925 по 1935 годы, и К. Г. Асриянц, уроженец Харбина, переводчик более 50 книг с португальского на русский язык, в том числе и «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова. Харбинцы, рассказывая о той воспитательной и образовательной среде, в которой они выросли, включали в своё повествование множество деталей из жизни и быта того периода. Они живо вспоминали учителей и наставников, случаи из школьной жизни, балы и рождественские ёлки. Репатрианты передают духовное наследие через свои книги, а также публикации в журнале «Русская Атлантида» и газете «На сопках Маньчжурии».

26 мая заседание проходило в научной библиотеке и мемориальном музее «Дом А. Ф. Лосева», где каждый выступающий добавлял свою долю колорита в неповторимую атмосферу мероприятия.

С интересным философским докладом выступил В. П. Троицкий, старший научный сотрудник научной библиотеки и мемориального музея «Дом А.Ф. Лосева», — «"Всё имманентно всему»: вариант Дмитрия Болдырева». А. Г. Гачева сделала доклад «Русский Харбин глазами ребенка: город и люди, будни и праздники в воспоминаниях Елены Берковской (Сетницкой) «Судьбы скрещенья». Елена Берковская — дочь философа Николая Сетницкого, десять лет проработавшего на КВЖД, изучавшего экономику Китая и рассматривавшего город на Сунгари как «сторожу» России на Дальнем Востоке. В воспоминаниях Елены Берковской запечатлен город, являвший причудливое скрещение двух культур и бытовых традиций — русской и китайской, а уклад жизни семьи предстает той опорой, которая позволяла оказавшимся вдали от родины сохранять духовную и культурную самобытность. В презентации к выступлению были представлены редкие архивные фотографии.

Выступления Ранко Гойковича, писателя, члена президиума Общесербского славянского движения (Белград, Сербия), и О. М. Давыдова, сотрудника Челябинской епархии Русской Православной Церкви, были посвящены судьбам и наследию духовных лиц, живших в Харбине в годы эмиграции. Нестор (Анисимов), Филарет Вознесенский, Василий Демидов принадлежали к тем духовным пастырям, которые определили вектор развития просвещения в этом городе.

А. Н. Тимофеев, уроженец Харбина, рассказал о своей многолетней работе по созданию электронной базы россиян, погребенных в Китае. Его деятельность важна не только для сохранения памяти об ушедших, но и потому, что «о культуре нации судят по кладбищу». Он показал, что любое уничтоженное захоронение можно восстановить через электронную базу, в которой находится основная информация о жившем когда-то человеке. «Отношение к кладбищам и захоронениям людей имеет прямое отношение к религиозной сфере общественной жизни».

Слушателей тронули судьбы Н. Н. Лалетиной, уроженки Харбина, из Огре (Латвия), и В. В. Иванова, Харбинца в третьем поколении, из Сиднея (Австралия).

Обсуждение выступлений продолжалось за чаем и русскими пирогами. В заключение В. П. Троицкий провел эксклюзивную экскурсию «Философский Арбат» для участников и гостей конференции.

Мероприятие вдохновенно поддержали студенты МПГУ, которые были волонтерами и активными участниками мероприятия. С презентациями выступили Дарья Данилова (ИФ) и Андрей Павлов (ИФТИС). Письмо К. К. Шатова, Харбинца, прочитала Ева Наритай (ИФ). И. М. Скороходов, выпускник ИФТИС 2020 года, оказал спонсорскую поддержку конференции.