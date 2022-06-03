Гавана, , 10:48 — REGNUM Метеорологический институт Кубы прогнозирует увеличение количества осадков на западе и частично в центре страны до 4 июня, когда дожди пойдут на север. Об этом пишет Prensa Latina.

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В ходе выступления по национальному телевидению доктор наук Хосе Рубьера отметил, что осадки усилятся ближайшей ночью и будут интенсивными до первой половины дня 4 июня.

«Возможны грозы и сильные дожди», — сказал Рубьера.

По его словам, почва насыщена влагой, что является очень опасным фактором для людей, живущих на берегах рек, в низинах или местах с проблемными зонами с водой, поэтому он призвал принять крайние меры безопасности перед лицом этого явления.

Рубьера подчеркнул, что большое количество дождей было зафиксировано за короткое время на западных территориях: так, за три часа выпало 57 мм осадков.

По данным Института метеорологии, июнь в среднем является самым дождливым месяцем в году на Кубе.