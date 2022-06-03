Москва, 3 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье в первые летние выходные дни 4 и 5 июня температура воздуха заметно повысится и превысит норму на несколько градусов, передают «Метеоновости»

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Лето

В субботу под влияние антициклона облака рассеются, дождей не ожидается. Температура ночью +9… +11 °С, Днем воздух прогреется до +19… +21 °С. Ветер западный.

В воскресенье еще потеплеет ночью до +10… +12 °С, днем термометры покажут +21… +24 °С. Но после обеда пройдут тёплые кратковременные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Москве будет облачно, кратковременный дождь, местами гроза.

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