Воронеж, 3 июня, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Два человека получили травмы в результате аварии с участием маршрутного такси в Воронеже днём 2 июня, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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Авария произошла около 14:00 на улице Транспортной. По предварительным данным, 33-летний житель Бутурлиновки, управляя Toyota Camry, нарушил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и столкнулся с шедшим на встречу маршрутным автобусом №3В ГАЗель.

В результате автоаварии травмы получили две пассажирки маршрутного автобуса, 31 и 25 лет, обе госпитализированы. Полиция начала проверку по факту аварии.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, с начала июня это уже третье происшествие, связанное с общественным транспортом, в Воронеже. Утром 2 июня в автобусе №80 из-за резкого торможения упал и получил травмы пожилой пассажир. 1 июня на улице Ворошилова в ДТП попал автобус №52, тогда обошлось без пострадавших, автобус получил незначительные технические повреждения. Аварии с маршрутками произошли в Воронеже также 24 и 28 мая — в первом случае травмы получили четверо пассажиров, во втором — пожилая женщина.