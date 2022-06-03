Нью-Джерси, США, 3 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Игроки криптовалютной индустрии сообщили CNBC, что тысячи цифровых токенов, скорее всего, рухнут, а число существующих блокчейнов также сократится в ближайшие годы, передает агентство 3 июня.

Crypto.by Блокчейн

В мире существует более 19 000 криптовалют и десятки блокчейн-платформ. Платформа Ethereum является базовой технологией, на которой построены многие из этих разнообразных криптовалют.

Недавний крах так называемого алгоритмического стейблкоина TerraUSD и связанного с ним цифрового токена Luna, который потряс рынок, привлек внимание специалистов к существованию тысяч криптовалют и к тому, смогут ли все они выжить.

«Одним из последствий того, что мы видели в случае с Terra, является то, что мы находимся на такой стадии, когда в принципе существует слишком много блокчейнов, слишком много токенов. И это сбивает пользователей с толку. И также несет некоторые риски для них», — сказал в интервью CNBC генеральный директор Web3 Foundation Бертран Перес.

«Как в начале развития интернета, когда появилось много компаний-доткомов, и многие из них были мошенническими и не приносили никакой пользы, и всё это было вычищено. И сейчас у нас есть очень полезные и легальные компании», — добавил он.

Генеральный директор компании Ripple, занимающейся трансграничными блокчейн-платежами, Брэд Гарлингхаус считает, что в будущем, скорее всего, останутся лишь «десятки» криптовалют.

«По-моему, вопрос стоит о том, нужны ли нам сегодня 19 000 новых валют. В фиатном мире существует, может быть, 180 валют», — говорит Гарлингхаус.

Главный инвестиционный директор Guggenheim Скотт Майнерд добавил еще больше пессимизма, заявив, что большинство криптовалют — «хлам», но биткоин и эфириум выживут.

Эти комментарии представителей отрасли звучат на фоне того, что многие цифровые токены резко подешевели по сравнению со своими историческими максимумами.