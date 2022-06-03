Москва, , 10:45 — REGNUM Причиной крупного пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» могло стать короткой замыкание. Об этом 3 июня сообщает телеграм-канал «Mash».

Пожар Dave Hogg

«Причиной пожара в «Гранд Сетунь Плаза» стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, электрическую проводку замкнуло под обшивкой у входа в здание.

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