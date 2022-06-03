Тирасполь, 3 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Следователи прокуратуры Молдавии возобновили уголовное дело по совершённым в апреле терактам в Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), спустя более месяца, после того как они были совершены. Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

Gzt.md Памятник господарю Молдавского княжества Стефану III Великому (Штефан чел Маре) в Бельцах (Молдавия)

По данным журналистов, молдавская сторона обратилась к Тирасполю через Объединённую контрольную комиссию — трёхстороннюю миротворческую миссию в Приднестровье. Следователи запросили информацию по этому делу.

Сообщается, что в обращении Кишинёва не запрашиваются данные о попытке поджога военкомата в Тирасполе в мае. Задержанные по этому делу подозреваемые сообщили, что выполняли задание представителя молдавских спецслужб.

Напомним, 25 и 26 апреля в Приднестровье неизвестные обстреляли здание министерства государственной безопасности, взорвали две антенны телерадиоцентра «Маяк» и сбросили боеприпас на территорию воинской части. По предварительным данным, злоумышленники прибыли с территории Украины.