Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM Свердловчанку, выпрыгнувшую из окна со своим двухлетним сыном, направят на принудительное лечение. В момент совершения преступления женщина была невменяема, сообщили журналистам в пресс-службе СКР Свердловской области.

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Инцидент произошёл в августе 2021 года на улице Авиационной Екатеринбурга. Женщина со своим ребёнком выпрыгнула из окна третьего этажа многоквартирного дома. В результате падения свердловчанка и её сын были госпитализированы.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, женщина самостоятельно вызвала сотрудников полиции. Однако после их приезда свердловчанка повела себя неадекватно, закрывшись на балконе вместе с ребёнком. Прибывшие правоохранители вызвали психиатрическую бригаду, однако избежать трагедии не удалось.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы при совершении преступления женщина была невменяема. Суд постановил направить её на принудительное лечение.