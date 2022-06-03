Саратов, , 11:12 — REGNUM В Саратовской области 39-летнего мужчину суд признал виновным в преступлениях против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней дочери. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, сообщает региональное следственное управление СКР.

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Установлено, что с июня 2020 года по апрель 2021 года мужчина, находясь в разных местах на территории города Саратова и пользуясь случаями отсутствия других лиц, вступал в интимную связь со своей дочерью, 2007 года рождения, страдавшую органическим расстройством личности.

В результате девочка забеременела и родила ребенка. О произошедшем медики сразу же проинформировали правоохранительные органы.

ИА REGNUM ранее сообщало, 34-летний мужчина, проживая в одном из сел Ивантеевского района Саратовской области, вступал в интимную связь и совершал развратные действия с малолетним ребенком.

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