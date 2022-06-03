Донецк, 3 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь из «Града» по населённым пунктам Луганское и Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Оба удара нанесены с позиций в Новомихайловке. В 9:20 боевики обстреляли Красное, в 9:24 — Луганское. По населённым пунктам выпустили по десять ракет из установки БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в результате украинских обстрелов пострадали три жителя Донецкой Народной Республики.