Луганск, , 10:42 — REGNUM За прошедшие сутки вооруженные украинские формирования в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 33 человека личного состава. Об этом 3 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 33 человека личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров и восемь единиц автомобильной техники. При этом официальный представитель НМ ЛНР уточнил, что также четыре военнослужащих ВСУ сложили оружие и этим сохранили свои жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что повреждения при обстреле со стороны украинских вооруженных формирований получил резервуар Петровского водоузла в Донецке.