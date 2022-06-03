Москва, , 10:39 — REGNUM Из охваченного огнем бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» удалось спасти ещё двух людей. Об этом 3 июня сообщает телеграм-канал «SHOT».

Огонь jonel hanopol

По данным канала, оба гражданина находились на восьмом этаже здания.

Также телеграм-канал публикует видео начала пожара. На нем видно, что огонь распространяется с наружной стороны бизнес-центра. По словам сотрудников учреждения, они услышали хлопок над входом в здание, после чего появился огонь.

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