Москва, , 10:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил членов Совета Безопасности РФ с 30-летием со дня образования ведомства. Сегодня из-за сложной мировой ситуации работа Совбеза особенно важна и востребована, говорится в телеграмме, опубликованной 3 июня на сайте Кремля.

Совет безопасности РФ Kremlin.ru

Глава государства отметил весомый вклад Совбеза в совершенствование государственного управления, выработку действенной социально-экономической и региональной политики. Мощный аналитический, экспертный потенциал этого органа помог создать систему стратегического планирования, определяющую долгосрочные общенациональные цели и приоритеты.

«Сегодня ваша компетентная, ответственная, многоплановая работа особенно востребована. Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски», — подчеркнул Путин.

Он пожелал членам Совбеза здоровья, благополучия и успехов.

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