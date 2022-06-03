Таврический район, Омская область, , 10:37 — REGNUM Суд в Омской области вынес приговор бывшему начальнику ОГИБДД по Таврическому району. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в областном следственном управлении СКР.

В суде Pixabay.com

Уточняется, что экс-начальник ОГИБДД ОМВД России по Таврическому району признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Установлено, что в 2020 году подсудимый помог 14 лицам со сдачей экзаменов для замены иностранного водительского удостоверения на российское. А именно, он допускал к сдаче вместо претендентов других людей, либо сдавал экзамены самостоятельно. Затем он вносил сведения о положительном результате, что давало допуск к сдаче практического экзамена и дальнейшему незаконному получению российского водительского удостоверения.

По информации СК, подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении.

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