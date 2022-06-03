Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Рэпер Young Thug останется под стражей до января 2023 года. Об этом 3 июня пишет TMZ.

Young Thug Скриншот из музыкального клипа Young Thug

Суд отказал рэперу в возможности внести залог. Как отмечает издание, на заседании сторона обвинения утверждала, что Young Thug был самым опасным членом Young Stoner Life.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2022 года полиция задержала несколько участников лейбла Young Stoner Life, в том числе музыкантов Young Thug и Gunna. Правоохранительные органы подозревают, что рэперы принимали участие в преступной деятельности уличной банды, которой якобы является Young Stoner Life.

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