Пекин, 3 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Китай продолжит маневрировать, но принципиальный выбор Пекин сделал, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 3 июня, комментируя публикацию The Washington Post.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

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Как сообщалось ранее, по данным американского издания, председатель КНР Си Цзиньпин поручил «найти пути финансовой поддержки России», но так, чтобы это не нарушало западные санкции.

«Мне такая позиция Пекина, если сообщение The Washington Post соответствует действительности, неприятна, но понятна. Тем не менее не могу не отметить, что-то, как это сформулировали американцы, наносит очевидный вред международному авторитету КНР и лично Си Цзиньпина. За последние месяцы руководство КНР неоднократно заявляло, что не приемлет политику экономического и политического диктата США, отвергает принцип «мира, построенного на правилах» — американских правилах. Международные санкции законны только в том случае, если их устанавливает Совет Безопасности ООН; всё остальное — незаконное давление.

Понятно, что Вашингтон хочет не просто помешать Китаю оказывать поддержку России в духе февральского совместного заявления лидеров двух стран, но именно показать, что Китай прогибается под США, что он неспособен с ними тягаться, что в случае перехода конфликта вокруг Тайваня в острую фазу экономические последствия будут иметь для Китая первостепенное значение.

Китай, конечно, продолжит маневрировать, но принципиальный выбор Пекин сделал, и сказанное The Washington Post это лишь подтверждает. Тем не менее в России, конечно, ждут от Китая не «нейтралитета», но более активного и политически выраженного участия в совместной антиимпериалистической борьбе. Речь ведь идёт именно об этом: либо мы вместе опрокинем тот мир, где США диктуют «правила», либо наши государства и даже сами наши страны, Россия и Китай, перестанут существовать. Надеюсь, что упомянутые в статье американской газеты «пределы» поддержки Китаем нашей страны и участия в общей борьбе просуществуют не далее, чем время проведения осенью этого года XX съезда КПК — судьбоносного для Си Цзиньпина», — отметил Михаил Демурин.