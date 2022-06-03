Москва, , 10:33 — REGNUM Московская прокуратура начала проверку из-за пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза», говорится 3 июня в телеграм-канале надзорного ведомства.

Прокуратура Александр Комаров © ИА REGNUM

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром в здании бизнес-центра на улице Горбунова», — говорится в сообщении.

Прокуроры оценят исполнение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве присвоили пятый ранг сложности пожару в деловом центре «Гранд Сетунь Плаза» в Можайском районе столицы.

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