Москва, , 10:31 — REGNUM Решение Тайваня запретить поставки в РФ ряда электронных компонентов не будет иметь каких-то серьезных последствий для российских потребителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил владелец сети магазинов техники, член «Партии роста» в Татарии Олег Туманов.

Чип CSIRO

«С 1 июня Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию микрочипов с частотой выше 25 МГц и оборудование для их производства. В перечень попали: электронные компоненты, тактовая частота которых превышает 25 МГц; чипы, быстродействие которых достигает 5 гигафлопс, а арифметико-логическое устройство имеет разрядность 32 бита и выше; продукты, у которых один или несколько портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами на скорости выше 2,5 мб/с; товары, у которых количество контактов на микросхеме превышает 144 единицы», — объяснил Туманов.

Данные компоненты, как пояснил Туманов, используются, как правило, в промышленных системах и серверных станциях.

«Но нехватка полупроводников на рынке наблюдается уже давно, и многие закупщики перешли на китайские компоненты, сумев за непродолжительное время найти оптимальные решения по соотношению цены и качества. Поэтому каких-то серьёзных последствий для потребителей из РФ ждать не стоит — рынок перестроился уже давно. Тем не менее, если альтернатив на китайском рынке нет или предложенные решения не подходят, придётся искать другие каналы поставок, что неизбежно приведёт к задержкам в и без того долгих поставках и увеличению стоимости, — сказал Туманов. — На увеличение стоимости также повлияет и зеркальный ответ России, власти которой ограничили поставки инертных газов, необходимых для производства полупроводников, а это, между прочим, треть экспорта Тайваня».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Тайвань планирует обсудить с ЕС вопросы по развитию производства чипов.

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