Уфа, 3 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Требования к строительству объектов животноводства намерены усилить в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На ферме

Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии внесли изменения в закон республики «О ветеринарии».

«Уточнены требования к проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов животноводства и сооружений, предназначенных для производства и хранения продукции животного происхождения», — приводит пресс-служба слова председателя республиканского парламента Константина Толкачева.

Отмечается, что одной из главных целей данного закона является обеспечение эпизоотического благополучия Башкирии.

«Особую обеспокоенность вызывают такие заболевания, как африканская чума свиней, ящур, лейкоз крупного рогатого скота. Они представляют большую угрозу целым сельхозпредприятиям и способны нанести экономический урон всему животноводству республики. Эпизоотическое благополучие региона в значительной степени зависит от соблюдения ветеринарных требований к содержанию скота. Учет требований еще на этапе проектирования и строительства животноводческих помещений и сооружений, где производится и хранится продукция животноводства, снизит темпы распространения опасных инфекций», — пояснил Толкачев.

Сообщается, что документом уточнена и терминология, которая используется в некоторых положениях закона.

Отмечается, что закон направлен на подпись главе Башкирии Радию Хабирову. Он вступит в силу 1 марта 2023 года.

Сообщается, что соответствующий федеральный закон также вступает в силу 1 марта 2023 года. В данном случае идет речь о приведении республиканского законодательства в соответствие с федеральным, уточнили в пресс-службе.