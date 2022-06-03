Чебоксары, 3 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам первого квартала средняя номинальная заработная плата возросла на 14,7%, реальная — на 2,2%. Соответствующие данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По предварительным данным ведомства, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в I квартале 2022 года составила 36 753 рубля. Это на 14,7% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Меньше всего в Чувашии получают занятые в производстве одежды (в среднем 18 659,9 рублей, или 50,8% к региональному уровню), полиграфии (20 374,3 рубля, или 55,4%), в рыболовстве и рыбоводстве (21 752,5 рубля, или 59,2%).

В то же время в первом квартале больше всего получали финансисты и страховщики (60 163,8 рублей, или 163,7% к республиканскому показателю). Также высокая средняя начисленная заработная плата сложилась в области научных исследований и разработок (54 195,7 рубля, или 147,5%), сфере информации и связи (52 760,1 рубля, или 143,6%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (52 732,6 рубля, или 143,5%).

Реальная начисленная зарплата в Чувашии в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросла на 2,2%.

Предварительно подсчитано также, что в марте 2022 года средняя начисленная зарплата достигла 39 406,3 рубля, что на 16,1% выше уровня марта 2021 года.