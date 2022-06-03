Пушкино, Московская область, , 10:30 — REGNUM 18 января 2022 г. исполнилось 125 лет со дня рождения, а 3 июня 2022 года исполняется 100 лет со дня гибели выдающегося художника русского авангарда, одного из основателей и теоретиков творческого объединения «Маковец» Василия Николаевича Чекрыгина (1897–1922).

«Художник-духовидец», «огромный синтетический талант», «предтеча-зачинатель» творчества будущего, «апостол большого искусства» — так отзывались о Чекрыгине его современники. Он иллюстрировал первую книгу стихов Владимира Маяковского «Я», был одним из главных создателей и теоретиков литературно-художественного объединения «Маковец» с его проективным лозунгом «Искусство — жизнь». Вдохновляясь идеями философа-космиста Николая Федорова, создал серию графических эскизов «Воскрешение мертвых» и мечтал об искусстве будущего, которое станет преображением Космоса, «построением Рая», восстановит братство людей.

3 июня 2022 г. в городе Пушкино, где жил художник и где ныне усилиями известного пушкинского краеведа, протоиерея Андрея Дударева, разыскана и восстановлена его могила, пройдет День памяти Василия Чекрыгина. В его организации принимают участие Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Дача-музей Владимира Маяковского на Акуловой горе и Библиотека № 180 им. Н. Ф. Федорова ОКЦ ЮЗАО г. Москвы.

Открытие Дня памяти состоится в 13-00 на мемориальном комплексе, созданном прот. Андреем Дударевым на месте бывшего Боголюбского кладбища г. Пушкино. На восстановленной могиле Чекрыгина пройдет панихида. А в 15-00 на Даче-музее Владимира Маяковского на Акуловой горе состоится круглый стол «Биография, творческое наследие и окружение В. Н. Чекрыгина: проблемы и перспективы исследования и презентации», в котором примут участие известные российские ученые — искусствоведы, филологи, историки, философы