Гардез, Афганистан, 3 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактия заключённому удалось сбежать из тюрьмы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он был осужден за убийство велорикши. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Тюрьма

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дают комментариев.

Отметим, что это первый побег осуждённого из тюрьмы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Пактия.