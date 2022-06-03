Ярославль, 3 июня 2022, 10:29 — REGNUM В Ярославле подростки-вандалы устраняют последствия своих хулиганских действий. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.
Четверо подростков 12-13 лет вырывали звонки у квартир, переворачивали стоявшие в подъездах цветы, мочились в лифтах. Причём найти хулиганов помогли их родители. Они узнали о совершённых действиях из видеозаписей, которые были опубликованы в интернете.
Погромы происходили в домах, расположенных в микрорайонах Липовая гора и Дядьково. Сами хулиганы поставлены на учёт. Они ещё не достигли возраста привлечения к ответственности.