Ереван, , 10:27 — REGNUM Резолюцию о поддержке Армении Нагорного Карабаха, заявленную движением «Сопротивление», поддержали 15 политических сил. Об этом сообщил в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

В резолюции говорится о поддержке права жителей Нагорного Карабаха на самопределение, а также говорится о недопустимости принципиальных уступок в переговорах с Баку и Анкарой. Документ будут обсуждать 3 июня на внеочередном заседании парламента и предложат депутатам от правящей партии «Гражданский договор» подписать его.

«Мы считаем жизненно важным, чтобы заявление было принято в парламенте, поддерживаем все пункты и принципы, изложенные в нем, и призываем политические силы, общественные организации, а также отдельных лиц присоединиться к данной повестке», — говорится в резолюции.

Авторы документа обвиняют правительство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном и правящую партию в осуществлении политики, противоречащей интересам армянского народа. Это заявление поддержали партии «Движение 5165», «Свобода», «Зартонк», «Наследие», «Солидарность», Демократическая партия Армении и ряд других политсил.

Напомним, Алиев ранее выдвинул пять принципов мирного договора с Арменией. Среди них — взаимное признание «территориальной целостности», что фактически означает признание Нагорного Карабаха азербайджанской территорией. Пашинян заявил, что не видит в этом неприемлемых условий. В оппозиции после таких заявлений премьер-министра стали требовать его отставки и выходить на акции протеста.

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