Москва, 3 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы нет оснований ждать еще одного сильного падения биткоина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

(сс) geralt Криптовалюта

«Биткоин остаётся самым волатильным активом и при этом не обеспеченным по сути ничем. Криптовалюты в последние годы растут глобально на том, что многие участники крипторынка до конца не понимают сущность этих технологий. Способны ли криптовалюты заменить фиатные деньги полностью? Нет. Транзакции становятся все более затратными — и участники оборота это понимают. Существует угроза ужесточения регулирования оборота криптовалют, — сказал Ковригин. — Однако я не думаю, что биткоин в ближайшие месяцы упадёт сильно — нет для этого серьезных оснований».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее очередную просадку котировок биткоина объяснили монетарной политикой ФРС США.