* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 3 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер продолжаются задержания местных жителей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, человек по имени Абдул Мунир, арестованный три дня назад, скончался под пытками. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Тело Абдул Мунира было передано его родственникам в уезде Базарак. Он был жителем села Малсапа, у него осталось семеро детей.

По словам местных жителей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотели заставить Абдул Мунира признаться в принадлежности к Фронту национального сопротивления, а когда он не признался, избивали его и пытали электрическим током.

В то же время, другие источники из Панджшера сообщают, что в ходе двух отдельных эпизодов были арестованы Ширин Мулла и Зияуддин, жители уезда Шотул.

В последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводили массовые аресты жителей провинции Панджшер.

Источники в Кабуле сообщили Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали маулави Яхью Анаби, бывшего заместителя главы провинциального совета Панджшера, в его доме в Саре-Котале-Хайрхана и увезли его в неизвестном направлении.

По словам местных жителей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также арестовали не менее 80 человек в деревне Даште-Риот уезда Хендж. Радикалы пригласили людей на собрание в деревенскую мечеть, а затем арестовали их всех и перевезли в тюрьму Даштак.